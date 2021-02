Oulu

Keskusta haluaa Oulun talouden tasapainoon, jotta palveluja voidaan järjestää niin maalla kuin kaupungissakin, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tuija Patana sanoo. Kuva: Pekka Kallasaari

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa seitsemän viikon kuluttua. Keskustan Oulun kunnallisjärjestön näkökulmasta vaalit alkoivat jo aikoja sitten.

– Meidän osaltamme ne alkoivat viime keväänä, kun alettiin kartoittaa ja hankkia ehdokkaita, järjestön puheenjohtaja Tuija Patana kertoo.

Kaikkinensa vaalit ovat järjestölle vuoden rupeama, mutta intensiivinen vaihe sijoittuu loppuun. Se on vasta käynnistynyt.

Tekemistä keskustalla riittää, sillä puolueella on Oulussa paljon pelissä. Oulu on suurimmista kaupungeista ainoa, jossa keskusta on päättyvällä vaalikaudella ollut suurin puolue.

Mielipidemittauksissa puo­lueen suosio on matanut jo pitkään niin alhaalla keskikastin lukemissa, että Oulussakaan jatko ykköspuolueena ei ole itsestään selvä.

– Vaalisuunnitelmamme tavoitteeksi on kirjattu, että pidämme Oulussa suurimman ryhmän paikan. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet siihen, Patana sanoo.

Paljon pelissä

Puolueiden voimasuhteet näkyvät konkreettisesti, kun valtuustossa äänestetään. Niiden mukaan jaetaan myös himoitut luottamuspaikat.

Suurimpana puolueena keskustalla on ollut hallussaan arvokkaimpana pestinä pidetyn kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikka. Pallilla ovat istuneet päättyvällä kaudella Riikka Moilanen, Kyösti Oikarinen ja viimeisimpänä Mirja Vehkaperä.

Heistä vain Vehkaperä hakee vaaleissa jatkokaudelle. Moilasen ja Oikarisen äänipotit menevät uusjakoon – keskustan toiveissa luonnollisesti on, että joillekin muille keskustalaisille.

Mutta onko sopivia ehdokkaita tarjolla? Se on yksi vaalien keskeisiä kysymyksiä.

Tuija Patana vahvistaa ehdokasasettelun merkityksen tärkeäksi. Hänen mukaansa tähän mennessä nimetty keskustan lista ennakoi hyvää. Hän pitää sitä yllättävänkin monipuolisena ja tasapainoisena.

– Meillä on hyvin eri ikäryhmät edustettuina. Sitä, alueellista tasapainoa, ammattijakaumaa ja tietysti myös sukupuolijakaumaa kun tarkastellaan, niin oikeastaan ne kaikki näyttävät tosi hyvältä.

Patanan mukaan ehdokashankinta on sujunut suunnilleen samaan tahtiin kuin neljä vuotta sitten. Hän uskoo, että täysi sadan ehdokkaan lista on valmis määräaikaan mennessä. Ehdokaslistat on jätettävä 9. maaliskuuta.

Tasapainoa ja -vertaisuutta

Oulun kuntapolitiikkaa on riivannut viime vuodet riitaisuus ja vastakkainasettelu. Eripuraa on ilmennyt niin alueellisista painotuksista kuin talouskysymyksistäkin.

Ne molemmat ovat Tuija Patanan mukaan keskustalle tärkeitä asioita. Oulun pitäisi olla monipuolisten asuinpaikkojen kaupunki, jossa voi asua urbaanisti keskustassa tai maanläheisesti maalla. Palveluja pitäisi olla saatavilla ympäri Oulua. Toisaalta taloutta pitäisi tasapainottaa, jotta palveluja voidaan järjestää.

Vaalikauden loppupuolella keskusta muodosti yhdessä kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa liittouman, joka ajoi useiden tiukkojen äänestysten jälkeen tahtonsa päätöksiksi. Jokainen niistä sai jotain.

Patanan mukaan keskusta ei tavoittele blokkipolitiikan jatkoa Oulussa.

– Keskustan tavoite on, että saataisiin valtuustossa sellainen yhteishenki aikaiseksi, että voisimme olla yhdessä kaikki paremman Oulun puolesta ja tehdä kaikkien puolueiden kanssa yhteistyötä.

Myös vuoden 2013 kuntaliitosta seuranneelle vastakkainasettelulle Patana toivoo päätöstä. Kahden valtuustokauden ajan on väännetty kättä kanta-Oulun ja liitoskuntien suhteesta.

Asia menee suoraan alueellista tasapainoa korostavan keskustan tontille.

– Sitä halutaan vahvistaa, että täältä löytyisi mahdollisimman monelle mieluisa koti, Patana sanoo.

Vaalilenkille ja pysäkkimainokseen

Keskusta on tupailtojen ja kohtaamisten puolue. Vaalityössä kampanjointi kauppojen edustalla ja Rotuaarin vaalimökillä on ollut monille keskustalaiselle tärkeää, jopa ainoa kampanjoinnin muoto.

Korona-aikana se ei ole samalla tavalla mahdollista. Tuija Patana sanoo, että kasvokkain kampanjoiminen on kuitenkin kekseliäälle mahdollista.

– Ei pysty lehdessä ilmoittamaan, että täällä tavattavissa, mutta voi harrastaa vaikka kampanjalenkkeilyä tai voi pukea keskustan liivit päälle ja mennä julkisille paikoille spontaanisti keskustelemaan ihmisten kanssa, jos on turvavälit ja maskit ja kaikki kunnossa.

Patana uskoo, että ehdokkaat painottavat netti- ja some-kampanjoinnin lisäksi etäältä katseltavaa kampanjointia, kuten tienvarsi- ja bussipysäkkimainontaa.

Järjestötoiminnassa uusi tilanne on näkynyt aiemmasta poikkeavana tekijäväen tarpeena. Kahvinkeittäjiä ei tarvita entiseen tapaan, mutta digiosaamista tarvitaan.

– Olen ylpeä meidän järjestöväestä. Esimerkiksi meidän syyskokous oli joulukuulla täysin etäyhteyksillä ja siellä oli tosi kattavasti ja yllättävän paljon meidän porukkaa. Tosi hyvin on otettu vastaan ja lähdetty opettelemaan laitteiden käyttöä.

Kohti kuntavaaleja -juttusarjassa Forum24 esittelee valmistautumista vaaleihin puolueiden kunnallisjärjestöjen näkökulmasta.