Helsinki

Hallituksen rivit pettivät, kun eduskunnan ympäristövaliokunta linjasi kannastaan luonnonsuojelulain uudistukseen.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) kertoi toimittajille valiokunnan kokouksen jälkeen, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset äänestivät yhdessä hallituksen luonnonsuojelulakia koskevan esityksen muuttamiseksi.

Kososen käsityksen mukaan muut hallituspuolueet jättivät valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteen.

Vireillä oleva luonnonsuojelulain kokonaisuudistus on ollut ympäristöministeriön merkittävimpiä hankkeita tällä hallituskaudella. Uudistuksella on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden laajempaa turvaamista.

Hallitus on antanut lakiesityksen eduskuntaan yksimielisenä toukokuussa. Kososen mukaan keskustan kannan muuttivat valiokunnassa pidetyt asiantuntijakuulemiset.

– Näimme asiantuntijakuulemisissa, joita ympäristövaliokunnassa oli yli sata kappaletta, että omaisuudensuoja ei mahdollisesti toteudu sillä tavalla kuin on tarpeen, Kosonen sanoi.

Vihreät: Keskusta yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä

Keskusta on tehnyt syksyn aikana muitakin irtiottoja hallitusyhteistyöstä, mikä on aiheuttanut epäilyjä hallituksen toimintakyvystä. Kosonen ei halua arvioida, millaiset vaikutukset keskustan irtiotolla on hallituksen toimintakykyyn.

– Sitä saavat sitten muut spekuloida. Minä vaan teen täällä töitäni, Kosonen sanoo.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen mukaan keskustan eduskuntaryhmän toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että keskusta on yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä.

Vihreät pitää tilanteen vuoksi ylimääräisen ryhmäkokouksen.