Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii kahta epäiltyä maanpetosrikosta. Toisessa epäilynä on luvaton tiedustelutoiminta ja toisessa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. KRP:n tutkinnanjohtajat eivät kommentoi tutkintoja. Tutkinnoista kertoi ensin Yle.

Ylen mukaan poliisilla on ollut syksystä lähtien tutkinnassa luvaton tiedustelutoiminta ja tämän lisäksi tutkinnassa on epäilty turvallisuussalaisuuden paljastaminen.

Keskusrikospoliisista vahvistetaan Ylelle, että kyseiset tutkinnat ovat käynnissä. Epäillyn luvattoman tiedustelutoiminnan tutkinnanjohtajana toimii rikoskomisario Masi Puolakka ja epäillyn turvallisuussalaisuuden paljastamistapauksen tutkinnanjohtajana toimii rikoskomisario Jukka Nurmenniemi.

Tiedossa ei ole, millaisista tapauksista on tarkalleen kysymys.

Yle kertoo, että epäillyt rikokset on kirjattu Oulussa, Kajaanissa ja Virolahdella. Yle kertoo, että sen tietojen mukaan luvattomasta tiedustelutoiminnasta on tehty ilmoitus Virolahdella, jossa sijaitsee muun muassa Vaalimaan raja-asema. Epäillyn turvallisuussalaisuuden paljastamisesta on tehty kaksi ilmoitusta, joista toinen on kirjattu Oulussa ja toinen Kajaanissa.