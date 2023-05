Keskusrikospoliisi (KRP) on kuulustellut useita henkilöitä epäiltyinä vanhasta kaksoismurhasta Oulussa.

KRP on tutkinut viime kesäkuusta lähtien Tuirassa yli 25 vuotta sitten tapahtunutta eläkeläispariskunnan kaksoismurhaa ja tuon esitutkinnan aikana useita ihmisiä on kuulusteltu rikoksesta epäillyn asemassa.

– Meillä on syytä epäillä heitä, joten heitä on kuultu epäiltyinä. Tutkimme pimeää henkirikosta ja meillä on joukko tutkintaa kiinnostavia ihmisiä, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikosylikomisario Ari Soronen kuvailee.

Soronen ei yksilöi tarkemmin, kuinka monta epäiltyä he ovat kuulustelleet eikä myöskään heidän sukupuoltaan.

– On tehty useita kuulusteluja ja jatkossa tullaan tekemään uusintakuulusteluja. Tutkinta jatkuu aktiivisesti edelleen, hän tyytyy toteamaan.

Yksikään epäillyistä ei ole ollut kiinniotettuna. Epäiltyjen lisäksi esitutkinnassa on kuultu useita todistajia, joista osa on uusia.