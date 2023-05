Keskusrikospoliisi (KRP) on kuulustellut useita henkilöitä epäiltyinä vanhasta kaksoismurhasta Oulussa.

KRP on tutkinut viime kesäkuusta lähtien Tuirassa yli 25 vuotta sitten tapahtunutta eläkeläispariskunnan kaksoismurhaa ja tuon esitutkinnan aikana useita ihmisiä on kuulusteltu rikoksesta epäillyn asemassa.

– Meillä on syytä epäillä heitä, joten heitä on kuultu epäiltyinä. Tutkimme pimeää henkirikosta ja meillä on joukko tutkintaa kiinnostavia ihmisiä, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikosylikomisario Ari Soronen kuvailee.

Soronen ei yksilöi tarkemmin, kuinka monta epäiltyä he ovat kuulustelleet eikä myöskään heidän sukupuoltaan.

– On tehty useita kuulusteluja ja jatkossa tullaan tekemään uusintakuulusteluja. Tutkinta jatkuu aktiivisesti edelleen, hän tyytyy toteamaan.

Yksikään epäillyistä ei ole ollut kiinniotettuna. Epäiltyjen lisäksi esitutkinnassa on kuultu useita todistajia, joista osa on uusia.

KRP:n rikosylikomisario Ari Soronen (vas.) toimii tutkinnanjohtajana ja rikosylikonstaapeli Kimmo Partanen tutkijana Tuiran vanhassa kaksoismurhassa. Heidät kuvattiin rikospaikan ulkopuolella viime marraskuussa, kun KRP paljasti ottaneensa pimeän rikoksen selvitettäväkseen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Vanhaa aineistoa tutkitaan uusilla menetelmillä

69-vuotias Aili Lempinen ja hänen aviomiehensä, 67-vuotias Toivo Lempinen löydettiin surmattuina Tuirassa Kallenkujalla sijaitsevasta kerrostalosta 27. marraskuuta vuonna 1997.

Heidät löydettiin kuolleina kotinsa kylpyhuoneesta. Molemmissa oli merkkejä ulkoisesta väkivallasta.

Henkirikosten tekotavan vuoksi tapausta ryhdyttiin tutkimaan ja tutkitaan edelleen kahtena murhana. Tutkinnasta vastasi pitkään Oulun poliisilaitos, mutta viime kesäkuussa se siirrettiin KRP:n vastuulle Ari Sorosen aloitteesta.

Soronen on käynyt tutkijansa kanssa läpi kaiken vuosien saatossa tapauksesta kertyneen esitutkinta-aineiston, jota on vastikään tutkittu uudelleen myös Oulun poliisilaitoksen tekniikassa. Soronen kiittelee tekniikan työn jälkeä ja sanoo, että sen avulla vanhasta aineistosta on nyt saatu seulottua tiettyjä kokonaisuuksia vieläkin tarkemman analyysin kohteeksi.

Seuraavaksi tuo surmapaikkaan ja surmatyön tekemiseen liittyvä aineisto käydään läpi poliisin uusien laboratoriotutkimusmenetelmien avulla.

– Uusilla menetelmillä vanhasta aineistosta voi löytyä uutta yksilöitävissä olevaa tietoa, Soronen kuvailee toiveikkaana.

Useita vakuuttavia vihjeitä tutkittavana

Lempisten surmatyön uskotaan saaneen surmansa tiistaina 25.11.1997 kello 9.30–10 välisenä aikana. Noihin aikoihin heidän kerrostalonsa rappukäytävässä nähtiin hopeanväriseen haalariin pukeutunut mies, jolla kädessään alumiininen työsalkku.

KRP on pyytänyt tämän miehen liikkeistä oululaisilta vihjeitä, joita on myös saatu. Ari Sorosen mukaan noin kymmenkunta vihjeistä on ollut todella vakuuttavia, ja niihin liittyvä selvitystyö on yhä kesken.

Esitutkinnassa on otettu useilta henkilöiltä DNA-näytteitä. Näytteiden otto liittyy rikospaikalta taltioituun näytteeseen, josta tekniikan kehittymisen ansiosta saatiin eristettyä DNA:ta vuonna 2017. Esitutkinnassa yritetään löytää henkilö, jonka DNA vastaa rikospaikalta löytynyttä jälkeä. Näytteidenottoa jatketaan edelleen.

Henkirikos tapahtui marraskuussa 1997 Tuirassa Kallenkujalla. Kuva: Tinja Huoviala

"Henkirikostutkinta ei voi koskaan perustua vain tunnustuksiin"

Rikospaikkatutkinta on erittäin merkittävässä asemassa selvitettäessä henkirikoksia. Tämä koskee Sorosen mukaan niin hänen tutkittavaan olevaa kaksoismurhaa, Oulun poliisilaitoksen puolella tutkittavana olevaa tuoretta Välivainion kaksoissurmaa kuin kaikkia muitakin poliisilla selvitettävänä olevia henkirikoksia.

– Rikospaikkatutkinta on peruskivi, jolle koko rikostutkinta perustuu, Soronen painottaa.

– Henkirikostutkinta ei voi koskaan perustua vain epäiltyjen tunnustuksiin, vaan teko pitää pystyä näyttämään myös teknisesti.

Lempisten kaksoismurhan tutkinta on muistuttanut kokenutta tutkinnanjohtajaa siitä, että hyvinkin vaikea juttu voi lopulta selvitä. Ratkaisu voi löytyä yllättävältäkin suunnalta, minkä vuoksi Lempisten kaksoismurhaa lähestytään nyt aiemmasta eroavasta tulokulmasta.