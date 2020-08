Poliisi jatkaa edelleen Tornion räjähdyksen tutkintaa. Kuva: Jussi Leinonen

Keskusrikospoliisi on jatkanut yhdessä Lapin poliisilaitoksen ja Rajavartiolaitoksen kanssa Tornion Putaan kaupunginosassa 4. elokuuta tapahtuneen räjähdyksen tutkintaa. Keskusrikospoliisin mukaan pääepäilty on edelleen vangittuna.

Vuonna 1982 syntynyttä miestä epäillään räjähderikoksesta ja tuhotyöstä. Aarnintiellä sattuneessa räjähdyksessä vaurioitui Rajavartiolaitoksen käytössä ollut pakettiauto.

Räjähdyksestä ei aiheutunut henkilövahinkoja. Teossa käytetty räjähde oli pienehkö, mutta sen laadusta ei ole vielä lopullista tietoa.

Tapahtumien kulku on saatu selvitettyä esitutkinnassa melko yksityiskohtaisesti. Poliisi jatkaa esitutkintaa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.

– Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksesta epäillyllä on ollut tiedossa, että kohteena ollut auto on Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto. Edelleen selvitämme teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kohteeksi on valikoitunut juuri kyseinen ajoneuvo, tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.

Lapin poliisi ottaa edelleen vastaan silminnäkijähavaintoja, vihjeitä ja muita tietoja tapauksesta. Vihjeet voi toimittaa osoitteeseen rta.lappi@poliisi.fi tai numeroon 0295 466 259.