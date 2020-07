Moni palaa etätyöstä työpaikalle.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen kehottaa yrityksiä ja organisaatioita pohtimaan toimintamalleja, jotka takaavat turvallisen paluun työpaikalle koronakesän jälkeen.

Samalla työnantajien tulee huomioida kriisivalmius ja tehdä uusi riskienhallintasuunnitelma sen varalle, että virustilanne muuttuisi pahemmaksi.

Erityisen tärkeää on hyvä yhteistyö ja suunnitelmien läpikäynti yrityksen työterveysorganisaation kanssa.

– Suunnitelman tulisi sisältää ohjeistus esimerkiksi työpaikalla tai työterveyden kanssa tehtävistä oirekyselyistä, työpisteiden turvaväleistä, suojavälineistä työpaikalla tai töihin matkustettaessa ja työskentelystä työpaikalla vuoroviikoin tai siten, että vain tietty määrä henkilöitä voi olla samanaikaisesti samoissa toimitiloissa. Ohjeistuksen tulisi ottaa kantaa myös käsihygieniaan, sosiaalitilakäytäntöihin, kokouksiin osallistumisiin ja matkustamiseen koti- ja ulkomailla.

Horttanaisen mukaan on myös tärkeää pohtia, pidetäänkö kokoukset edelleen etäyhteyksin ja milloin on tarvetta fyysisille kokouksille. Jos on välttämätöntä järjestää fyysinen kokous, niihin on hyvä järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteys sitä haluaville.

– Virustilanne voi pahentua uudestaan. Viimeistään nyt eri toimintojen jatkuvuudesta poikkeusoloissa on syytä tehdä suunnitelma aloittaen elintärkeistä toiminnoista ydintoimintoihin ja siitä mahdollisimman normaalin toiminnan jatkamiseen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.