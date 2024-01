Helsinki

Kesko julkaisi tuloksensa tiistaina. Koko maassa tulos notkahti viimeisellä neljänneksellä. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Keskon Pohjois-Suomen alueen myynti oli viime vuonna yli 1,5 miljardia euroa. Myynti pysyi vuoden 2022 tasolla.

Päivittäistavarakaupassa kasvua oli 3,8 prosenttia ja auto- ja urheilukaupassa kasvua oli 24,1 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 5,6 prosentilla, mikä oli Keskon koko maan paras myynnin kehitys päivittäistavarakaupassa. Maakunnassa päivittäistavarakaupan myynti oli 539,9 euroa.

Kesko on viimeisen vuoden aikana tehnyt Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti uudistuksia K-ruokakauppoihin. Oulussa uusia myymälöitä avattiin viime vuonna kolme ja vanhoja K-ruokakauppoja on remontoitu ja laajennettu ja remontteja on yhä meneillään esimerkiksi Kaakkurin Citymarketissa.

Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen pitää päivittäistavarakaupan kehitystä hyvänä. Myös Kespron myynti Pohjois-Suomessa oli Saarisen mukaan erinomainen.

Laskua taas oli rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Keskon Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi ja Keski-Pohjanmaa.

Koko Keskon tulos notkahti loppuvuonna

Kauppakonserni Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden loka–joulukuussa noin 170 miljoonaa euroa. Tulos laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta reilut 20 miljoonaa.

Kesko teki vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,9 miljardin euron liikevaihdon, jossa oli laskua edellisvuodesta 3,7 prosenttia.

Koko vuoden 2023 vertailukelpoinen liikevoitto oli 712 miljoonaa euroa. Tulos laski edellisvuodesta reilut 100 miljoonaa.

Keskon vuoden 2023 liikevaihto taas oli noin 11,8 miljardia euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 0,8 prosenttia.

Pääjohtaja Mikko Helander sanoo konsernin pörssitiedotteessa, että Keskon toimialat tekivät viime vuonna kuitenkin hyvän tuloksen aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä.

Keskon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konserni maksaa osinkoa 1,02 euroa osakkeelta. Tämä tekee yhteensä lähes 406 miljoonaa euroa.