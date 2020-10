Keskon päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa sen ruokakauppaketjuissa sekä K-Citymarketin käyttötavarassa. Kuva on Järvenpään K-Citymarketista vuosi sitten: Johanna Tossavainen kertoi käyvänsä siellä usein ostoksilla. Kuva: Joel Maisalmi

– Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli Keskon historian paras. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla, Keskon pääjohtaja Mikko Helander iloitsee yhtiön tiedotteessa.

Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa vertailukelpoisesti 4,6 prosenttia ja oli 2 651,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 miljoonaa euroa ja se kasvoi 38,2 miljoonaa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos.

Kesko kertoo, että päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti K-ruokakaupoissa on jatkunut vahvana. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä K-Citymarketin käyttötavarassa.

Samaa kehitystä viestitti pari viikkoa sitten S-ryhmä, joka on päivittäistavarakaupan myynnissä ja markkinaosuuksissa Suomen suurin: ihmiset ovat siis lisänneet pandemia-vuonna ostoksiaan ruokakaupoissa ja marketeissa.

S-ryhmällä oli viime vuonna 46,2 prosentin markkinaosuus päivittäistavarakaupassa. K-ryhmällä on selkeästi toiseksi suurin markkinaosuus: sillä oli viime vuonna 36,5 prosentin osuus Suomen päivittäistavaramyynnistä.

S-ryhmän myynnin kehitys jakautuu edelleen voimakkaasti kasvavaan marketkauppaan sekä myyntiä menettäneisiin muihin toimialoihin.

– Päivittäistavarakaupassa strategia toimii hyvin ja markkinaosuutemme on vahvistunut edelleen sekä ruokakaupassa että Foodservice-liiketoiminnassa. Myynti ruokakaupoille kasvoi 11,4 prosenttia, myös K-Citymarketin käyttötavarakauppa kasvoi, Keskon Helander toteaa.

– Olemme pystyneet tarjoamaan turvallisia ja onnistuneita asiakaskokemuksia poikkeustilanteesta huolimatta. Myös inspiroivat ja asiakkaan arkea helpottavat digitaaliset palvelut, kuten ruoan verkkokauppa, ovat vahvistaneet asiakaskokemusta. Tämä näkyy hyvänä myynnin kehityksenä kaikissa K-ruokakauppaketjuissa, Helander jatkaa.

Autokauppakin on toipunut hyvin

Keskolla rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti on sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa edelleen hyvällä tasolla. Autokauppakin on toipunut hyvin alkuvuoden myynnin laskusta, ja samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty parantamaan.

Keskon odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvät muun muassa kotitalouksien kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat epidemiatilanteen pysymiseen hallinnassa Keskon toimintamaissa.

Keskolla on kuitenkin yhä suuri huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä. Epidemian pahentuminen vaikuttaisi negatiivisesti Keskon liiketoimintoihin ja muuan muassa joulumyyntiin.

Keskon konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli koko alkuvuonna eli tammi-syyskuussa 8 006,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,3 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 402,1 miljoonaa euroa.