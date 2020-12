Koronatestit ovat jatkuneet vilkkaina Oulussa. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Alkuviikon uusien koronatartuntojen määrä on lähes viime viikon tasolla eli korkea, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessaan.

Keskiviikkona kello 16 mennessä oululaisilla oli todettu 13 uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi liittyy Stora Ensoon.

Kaupungin mukaan Stora Enson tartuntaryväs näyttää laantumisen merkkejä. Stora Ensoon liittyviä ulkomaalaisten työntekijöiden tartuntoja ei ole tullut ilmi lisää. Edelleen on kuitenkin suuri määrä otettuja näytteitä, joista odotetaan vastausta.

Oulussa tällä viikolla tähän mennessä todettu 52 tartuntaa oululaisilla ja lisäksi 15 Stora Enson työmaahan liittyvää ulkomaalaisten työntekijöiden tartuntaa.

Joukkoaltistumisia on tullut ilmi kaksi, joista toinen on Rajakylän alakoulussa. Lisäksi kaupunki kertoo selvittelevänsä laajaa koulualtistusta, josta se aikoo tiedottaa torstaina lisää. Kaleva ei ole ainakaan toistaiseksi saanut kaupungilta tietoa, mistä koulusta on kyse. Kaupunki kuitenkin kertoo, että altistuneisiin tai heidän huoltajiinsa ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Keskiviikkona karanteeniin asetettiin noin 150 henkilöä. Karanteeniin on alkuviikon aikana asetettu jo lähes 400 ihmistä.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa viisi henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita hoidossa.

Testeihin on syytä mennä matalalla kynnyksellä. Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Lisäksi näytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla sekä työterveyshuolloissa.

Kaupungin terveysviranomaiset painottavat, että oleellista on, että jokainen vähentää päivittäisten kontaktien määrää nyt reilun kahden viikon ajan ja huolehtii turvaohjeiden noudattamisesta.