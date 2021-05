Koronaepidemian vuoksi tänä kesänä toimitaan ulkona, mikä kannattaa huomioida pukeutumisessa. Kuva: Sanna Krook

Ilmoittautuminen Karjasillan seurakunnan Lastenpäiville on käynnissä. Pienille koululaisille suunnattu toiminta järjestetään 7.6.–2.7. arkipäivisin kello 9–14 Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomajantie 2) lukuun ottamatta juhannusaattoa 18.6.

Tänä vuonna toiminta on suunnattu oululaisille 2011–2014 syntyneille 7–10-vuotiaille lapsille. Etusijalla ovat Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.

Lastenpäiville ilmoittaudutaan Oulun seurakuntien nettisivuilla: www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat. Toiminta on maksutonta ja lapsille tarjotaan lämmin ateria.

Lastenpäivät ovat päiväleirejä, jotka tarjoavat lapsille mahdollisuuden turvalliseen ja leppoisaan ajanviettoon arkipäivisin. Tarkoituksena on tukea perheitä, joissa lapset voisivat muuten viettää päivät itsekseen vanhempien ollessa töissä, mutta mukaan ovat tervetulleita myös lapset, joiden vanhemmat ovat kotona.

Koronaepidemian vuoksi tänä kesänä toimitaan ulkona, mikä kannattaa huomioida pukeutumisessa. Osallistujamäärä on rajattu 40 lapseen, ruokailut tapahtuvat turvavälit huomioiden pienissä ryhmissä ja käsienpesua ja siivousta on tehostettu. Toimintaan saa tulla mukaan vain täysin oireettomana.

Lastenpäivien ohjelmaan kuuluu vapaata leikkiä ja ohjattua tekemistä, kuten askartelua ja pelaamista ja sään salliessa pääsee myös uimaan ja soutelemaan.

Päivän päätteeksi kokoonnutaan yhteiseen hetkeen, johon kuuluu pieni hartaus ja muun muassa musiikkia ja tietovisoja.

Ohjaajina toimivat Karjasillan seurakunnan omat lastenohjaajat. Lisäksi apuna on myös kesäsetelinuoria. Lastenpäiviä on järjestetty Oulun evankelis-luterilaisissa seurakunnissa jo yli 50 vuoden ajan. Viime vuosina toiminta on keskittynyt Lämsänjärvelle.