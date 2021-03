Oulu

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo vastaavansa oululaisten rokotuskysymyksiin päivittäin. Arkistokuva. Kuva: Teija Soini

Koronarokotukset ovat käynnissä, mutta monille on epäselvää, kenelle rokotteita milloinkin annetaan. Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo, että aiheesta tulee paljon yhteydenottoja.

– En voi ihmisiä moittia. Pelisäännöt ovat muuttuneet asiassa niin monta kertaa, että vaikea siinä on pysyä ajan tasalla. Voin myöntää, että itsenikin täytyy keskittyä, että saan perusasiat oikein joka kerta.

Koska rokotteiden saatavuus on rajallinen, edetään rokotuksissa vaiheittain. Ensimmäisinä rokotettiin kriittistä sote-henkilöstöä, sitten iäkkäimmät. Sairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat rokotetaan vielä ennen laajoja joukkorokotuksia.

Astra Zeneca sekoitti

Rokotusjärjestyksen hahmottamista hankaloitti Astra Zenecan rokote, joka on tähän asti viimeisimpänä käyttöön otettu rokote.

Aluksi valtakunnallinen linjaus oli, että Astra Zenecalla rokotetaan vain alle 70-vuotiaita. Viime viikolla todettiin, että näyttö rokotteen tehosta iäkkäämmillekin on riittävä. Jatkossa sitä annetaan samassa järjestyksessä kuin muitakin rokotteita.

Oulussa ehdittiin aloittaa vakavimpaan riskiryhmään kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotukset Astra Zenecalla ennen uutta linjausta. Linjauksen tultua ajanvaraus keskeytettiin heidän osaltaan. Jo rokotusajan saaneet rokotetaan, mutta muut joutuvat odottamaan.

Ennen uutta linjausta oli ehtinyt syntyä väliinputoajien joukko, kun 70 täyttäneet riskiryhmäläiset olivat liian nuoria saadakseen rokotteen ikänsä puolesta, mutta liian vanhoja tullakseen rokotetuksi riskiryhmään kuulumisen vuoksi.

Tällä hetkellä rokotusvuorossa Oulussa ovat tänä vuonna 75 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat sekä samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja vähintään tänä vuonna 70 vuotta täyttävät muut henkilöt.

Muiden vähintään 70 vuotta täyttävien rokotusten arvioidaan alkavan maalis–huhtikuun aikana.

Heidän jälkeensä rokotukset jatkuvat alle 70-vuotiaille, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Oulussa koronarokotuksia on annettu muun muassa Ouluhallilla. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Monimutkaisin systeemi

Mäkitalo arvioi, että käynnissä on Suomen terveydenhuollon historian monimutkaisin rokotuskampanja: on erilaisia rokoteryhmiä ja rokotteita, joiden käyttöaiheet vaihtelevat ja joiden saatavuus on vaikeasti ennustettavissa.

– Se on kaukana siitä, että meillä on yksi influenssapiikki, jota on miljoona kappaletta varastossa ja sitten me vain organisoimme, että miten jokainen halukas saa sen olkapäähänsä. Ei vedä vertoja millekään poliosokeripalalle tai millekään muullekaan.

Jos rokotteita olisi tarpeeksi saatavilla, oululaiset olisi Mäkitalon mukaan rokotettu kertaalleen kolmessa viikossa.

Sellaista rutistusta ei ole näköpiirissä. Viimeksi Astra Zeneca ilmoitti, että se ei toimita toisellakaan vuosineljännekselle ennakoitua määrää rokotteita.

Kysyntä olisi kova.

– Kaikki haluavat rokotuksen nyt. Onhan tämä…. huh. Parhaamme yritämme, Mäkitalo huokaisee.

Kun rokotteiden saatavuus on mitä on, on noudatettava valtakunnallista rokotusjärjestystä. Oulussa siitä pidetään visusti kiinni.

Jorma Mäkitalo sanoo ymmärtävänsä, että yksilön kannalta tiukka linja voi joskus tuntua ikävältä.

– Ihmisillä on erilaisia tilanteita, erilaisia sairauksia ja hurjasti erilaisia toiveita, jotka ovat ihan perusteltuja, ihan sydäntä särkeviä osa.

Linjasta ei voida Mäkitalon mukaan kuitenkaan poiketa.

– Ainoa tapa, jolle me saamme tämän pysymään ruodussa on se, että me menemme hyvin tarkasti ohjeiden ja virallisen järjestyksen mukaan.

Aikamoista

Mäkitalo kertoo kaupunkilaisten kysymysten liittyneen nimenomaan rokotusten saatavuuteen.

– Joudun joka päivä vastaamaan monelle kuntalaiselle, että ei, te ette voi itse valita rokotetta ja syy miksi aikoja ei ole enempää on tämä ja syy miksi teitä ei vielä rokoteta, vaan joku toinen rokotetaan, on tämä. Tämä on aikamoista.

Rokotteiden turvallisuudesta kysymyksiä sen sijaan rupesi tulemaan vasta, kun epäilykset Astra Zenecan rokotteen yhteydestä veritulppariskiin tulivat ilmi viime viikolla. Useat Euroopan maat ovat keskeyttäneet rokotteen käytön toistaiseksi, jotta asiaa voidaan tutkia.

Suomessa ei ainakaan toistaiseksi ole ollut viitteitä aikeista toimia samoin. Jorma Mäkitalo yhtyy suomalaisasiantuntijoiden arvioon siitä, että vaikka joillakin rokotetuilla on todettu veritulppia, rokotusta ei voi suoraan tulkita veritulpan syyksi. Ajallinen yhteys ei osoita syy-yhteyttä. Veritulppia esiintyy muutenkin.

– Suomen lääkeviranomaiset seuraavat tilannetta tarkasti. Olen ihan varma, että jos on pieninkin perusteltu syy keskeyttää rokotukset Astra Zenecalla Suomessa, niin se tehdään hyvin nopeasti, Mäkitalo vakuuttaa.

Oulu häntäpäässä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan viimeisenä rokotusvuoroon tulevista pääosa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen lokakuun loppuun mennessä.

Keskiviikkoiltapäivän tietojen mukaan kertaalleen rokotettujen osuus väestöstä on valtakunnallisesti 11,4 prosenttia. Oulussa rokotettujen osuus on kolme prosenttiyksikköä pienempi.

Väkimäärään suhteutettuna Oulussa ja yleisesti Pohjois-Pohjanmaalla rokotettujen osuus on valtakunnallista häntäpäätä. Tämä selittyy sillä, että alueelle on saatu rokotteita maan keskiarvoa vähemmän.

Jorma Mäkitalo sanoo, että tehdyn selvityksen perusteella rokotteita on kuitenkin tullut Ouluun oikeudenmukaisessa suhteessa. Niitä on jaeltu rokotusjärjestyksessä vuorossa olevien mukaan. Toistaiseksi rokotukset ovat painottuneet iäkkäimpiin, ja Oulussa on nuoren väestön vuoksi näin ollen suhteellisesti vähemmän rokotusvuorossa olevia kuin useimmissa muissa kunnissa.

Astra Zenecaa on tähän saakka jaeltu muista rokotteista poiketen 18–69 vuotiaiden määrän suhteessa. THL:n johtava asiantuntija Mia Laiho kertoo, että jatkossa sitäkin jaellaan samoilla perusteilla kuin muita rokotteita.

Jorma Mäkitalo arvioi, että tällä ei ole merkittävää vaikutusta Ouluun saatavien rokotteiden määriin.

Viime vuonna monet festivaalit ja pienemmätkin tapahtumat jouduttiin jättämään väliin. Tulevan kesän osalta tilanne on epävarma. Arkistokuva. Kuva: Matti Räty

"Ei näytä kovin hyvältä"

Vaikka Oulua ei ole rokotteiden jakelussa sorsittu, Mäkitalo kutsuu niiden tulotahtia “tipotteluksi, joka koettelee kaikkien kärsivällisyyttä”.

Jokunen viikko Oulussa mentiin noin 3500 rokotteen tahdilla. Tällä viikolla käytössä on noin 4200 rokotetta. Mäkitalo kertoo, että ennakkotietojen mukaan viikolle 12 rokotteita on lupailtu lisää ja viikolle 14 vielä enemmän.

Astra Zenecan ilmoitus tuotannon viivästymisestä ja aiemmat muutokset ovat kuitenkin saaneet terveysjohtajan varovaiseksi.

– Niitä on tapahtunut kuukausien varrella niin monta, että kyllä tässä vähän alistuu siihen, että uskoo sen, mitä kaksi viikkoa eteenpäin kerrotaan ja kaikki muu on vahvistamatonta ja epävarmaa tietoa.

Rokotusten edistyminen on tärkeä kysymys monelle, ei vähiten kesätapahtumien järjestäjille: onko epidemia kesällä laantunut ja rokotukset tarjonneet suojaa siinä määrin, että tuhansittain ihmisiä voi kokoontua juhlimaan?

Pelissä ovat monessa tapauksessa isot rahat. Pian pitäisi tehdä päätökset siitä, jatketaanko työtä vai perutaanko tapahtumat suosiolla.

Terveysjohtaja Mäkitalolla ei ole Oulussa tapahtumia järjestäville huojentavia uutisia.

Tässä vaiheessa ei ole täyttä varmuutta, saadaanko edes riskiryhmät kesään mennessä rokotettua. Sen lisäksi yhtälöön kuuluu muuntovirus, joka vaikuttaisi tarttuvan helpommin ja aiheuttavan myös nuoremmille korkeamman vakavan koronataudin riskin. Lienee vain ajan kysymys, milloin se leviää Oulussakin.

– Vähän kallistun siihen, että tämänhetkisten tietojen valossa kesän suurtapahtumien kannalta ei näytä kovin hyvältä, Mäkitalo miettii.