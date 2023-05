Kesän Sauna lämpeni perjantaina ensimmäistä kertaa tälle kesälle. Tuirassa sijaitseva saunalautta on käytössä jo kymmenettä kesää peräkkäin.

Oulun Rantasaunaseuran entinen puheenjohtaja Markku Seppänen kertoo, että ensimmäiset saunojat olivat jo odottamassa rannassa, kun hän saapui saunalle.

Heidän joukossaan olivat Juha Häätylä ja Kristiina Ekman, jotka kertovat saunovansa lautalla useita kertoja kesässä. Saunan löylyt saavat molemmilta kiitosta.

– Saunassa on aivan huikeat ja sellaiset mukavan kosteat löylyt, Ekman kertoo.

Hieman kello 16 jälkeen perjantaina saunojia oli jo noin kymmenen. Saunomisen lomassa uimista ei hidastanut edes kuusiasteinen jokivesi.

Hiljainen saunominen sai kiitosta

Sauna on kovalla käytöllä kesäkuukausina. Viime kesänä saunojia kävi neljän ja puolen kuukauden aikana 11 627, mikä oli kaikkien aikojen ennätys. Kävijöiden määrä on kasvanut Seppäsen mukaan joka vuosi yhtä pandemiavuotta lukuun ottamatta.

Vuosien 2014–2022 aikana Kesän Saunassa on vieraillut yhteensä 61 833 saunojaa lähes 70 eri maasta. Kerrallaan saunaan mahtuu noin 20 henkilöä ja lautalle noin 30.

Kristiina Ekman ja Juha Hyytylä ovat ahkeria saunojia. Kuva: Pekka Peura

Tälle kesälle uutuutena tarjotaan yksityisvuoroja, jotka ovat mahdollisia pääsääntöisesti arkipäivisin kello 12–15 ennen yleisövuoron alkua. Näitä vuoroja voi yhdistyksen mukaan hyödyntää vaikkapa virkistyspäivinä.

Viime kesältä jatkaa keskiviikkoillan hiljainen sauna, joka on saanut positiivista palautetta.

Tulevana kesänä saunalla järjestetään myös erilaisia teema- ja perinnesaunoja sekä osallistutaan kaupunkifestivaaleihin.

Talkoolaisille riittää töitä

Talvella sauna on säilössä Välivainion tukikohdalla, josta se tuodaan kesäksi kuorma-autolla omalle paikalleen.

– Kyllä se on aina omanlainen sirkus, Seppänen sanoo.

Talkootunteja kuluu yhdistyksen väellä reilusti. Viime kesänä pelkästään saunan lämmittämisestä talkootunteja kertyi yhteensä 1041. Talkoolaisia on kuitenkin hyvän kokoinen porukka, sillä lämmittäjiä oli viime kesänä 93.

Saunasta on helppo pulahtaa jokiveteen uimaan. Kuva: Pekka Peura

Remonttiporukassa on tekijöitä noin parikymmentä henkilöä, jotka ovat tehneet satoja talkootunteja. Tälle kesälle saunaan on vaihdettu uusi katto, ja lisäksi piipun läpivientiä on paranneltu. Samalla kaikki rakenteet ja pinnat on huollettu.

– Tämähän rakennettiin aikoinaan yhdeksi kesäksi, ja nyt saunotaan jo kymmenettä kesää. Kyllä se alkaa näkymään, Seppänen kertoo.

Erityisesti kiuas kuluu nopeasti, kun saunaa lämmitetään joka päivä. Seppäsen mukaan yksi kiuas kestää noin puolitoista kesää.

Nykyinen kiuas on menossa kesäkuussa vaihtoon ja samalla merkki vaihtuu. Kiuas on sarjavalmisteinen, mutta sitä on jo tehtaalla vahvistettu kovaa käyttöä varten.