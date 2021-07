Hillan raakileita löytyy jo soilta. Kuva: Anna Muotka / Arkistokuva

Pohjois-Suomen marjasato näyttää tällä hetkellä lupaavalta. Nyt näyttää siltä, että viime vuoden hyvää marjakesää seuraa toinen. Marjanpoimintaan on korona-aikana innostunut paljon uusiakin poimijoita. Tänä kesänä myös ulkomaisten poimijoiden osalta tilanne näyttää vähän paremmalta.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Outi Manninen, miltä marjasato näyttää tällä hetkellä?

Ollaan siinä vaiheessa, että mustikka ja hilla alkavat olla raakilevaiheessa. Puolukka on vasta kukkavaiheessa. Tähän mennessä voi sanoa, että tilanne näyttää aika hyvälle. Kukinta on onnistunut tosi hyvin ja mustikan pölyyntyminen onnistui hyvin. Viime vuonna oli hyvä marjavuosi ja tänäkin vuonna tilastotietojen mukaan on edellytykset hyvään vuoteen.