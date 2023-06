Suorittaminen on ollut läsnä myös psykoterapeutti Mari Korvalan elämässä. ”Suorittajaluonne pitää siitä, että hänellä on jatkuvasti meneillään jotakin puuhaa tai projektia. Tästä vauhdista on työlästä hypätä pois.”

Kuva: Saara Pasanen