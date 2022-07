Oulu

Oululaislähtöinen näyttelijä-juontaja Ernest ”Erkku” Lawson kävelee Hupisaarilla, pysähtyy äkisti ja kaivaa puhelimen taskustaan ottaakseen kuvan.

– Vähän säälittää kaikki lapset, jotka eivät koskaan pääse Ainolanpuistoon leikkimään. Ihan oikeasti! Onko kauniimpaa paikkaa? Leikkipuisto itsessään on just lasteni ikäisille lapsille aivan unelmapaikka. Ja nämä puitteet ovat niin kauniit! Mikä on tämä valokuva, missä mää kävelen, Lawson viittoo ympärilleen.