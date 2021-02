Kerttu Pellikka on hyväntuulinen lapsi, jota on helppo lähestyä. Hän kertoo asioita enimmäkseen viittomilla ja osaa sanoa muutaman sanan.

Odotettu viesti saapuu joulun alla. Geenitestin tulokset ovat valmiit ja löytyisivät netistä.

Viisikymppinen Pekka on sylkenyt kuukautta aikaisemmin putkiloon, jonka hän on lähettänyt amerikkalaisfirman laboratorioon. Siellä dna on analysoitu ja selvitetty osa Pekan perimästä. Hän on valinnut sukujuurten lisäksi mukaan terveystietoja, koska niitä olisi hauska vertailla saman testin tehneen ystävän kanssa.