Kodeista on tullut etätyöpaikkoja ja muutos tuntuu kotien ja perheiden arjessa ja tekemisissä. Kuva: Kontiainen Jarmo

Koronaepidemian myötä kodeista on tullut etätyöpaikkoja. Etätyön tekeminen onkin onnistunut varsin hyvin ja työntekijät ovat useimmiten olleet tyytyväisiä etätyön tekemiseen.

Kun pöly on laskeutunut ja hybridimalli alkaa vakiintua, on hyvä pohtia, miten etätyö on käytännössä vaikuttanut kotiin ja perheeseen työntekijän lisäksi.

Miten etätyö on vaikuttanut kotiin, lasten arkeen ja perheen ihmissuhteisiin? Aiheuttaako kodin tai sen osan muuttaminen konttoriksi ristiriitoja, jotka vaikuttavat perheenjäsenten olemiseen ja tekemiseen?

Verottajalta voi saada työhuonevähennyksen riippuen etätyöpäivien määrästä. Onko verotuskäytäntö riittävä korvaus vai pitäisikö työnantajan maksaa työntekijälle oman kodin käyttämisestä työpaikkana?

Pitäisikö kodin osittaisesta tai pysyvästä muuttamisesta etätyöpaikaksi sopia työehtosopimusneuvotteluissa vai riittääkö, että siitä sovitaan paikallisesti? Pitäisikö etätyöjärjestelyissä kuulla myös perheenjäseniä?

Kerro meille, mitä mieltä olet asiasta. Vastauksia kerätään keskiviikkoon 17. marraskuuta saakka. Kaleva tekee aiheesta juttua.