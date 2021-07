Tänään on pitkän kuumuuden viimeinen hellepäivä Oulun seudulla sääennusteiden mukaan. Lämpötila laskee viikonlopuksi noin 20 asteeseen ja sateitakin on luvassa. Myös ensi viikolla sään ennakoidaan olevan viileämpää ja pilvisempää, mitä on vähään aikaan totuttu.

Mitä aiot tehdä, kun kuumuus hellittää? Jouduitko muuttamaan elintapojasi hellejakson vuoksi eli helpottaako viileämpi sää elämääsi? Onnistuvatko harrastuksesi paremmin, kun aurinko ei porota tulisesti?

Kerro meille elämästäsi helteen jälkeen alla olevassa kommenttilaatikossa.