Monen parin arki on muuttunut rajusti, kun kodista on tullut etätyöpaikka. On uusi tilanne olla yhdessä vuorokauden ympäri päivästä toiseen, nyt jo kuukaudesta toiseen, lukuunottamatta pieniä pyrähdyksiä ulkomaailmassa.

Kodin arjen säännöt vaativat neuvottelemista: mihin aikaan syödään, yksin vai yhdessä, miten jaetaan taloustyöt, lasten arjen pyörittäminen, kuka ottaa suunnitteluvastuun.

Onko lisääntynyt kotona oleminen koetellut parisuhdettasi vai onko tiivis yhdessäolo tehnyt vain hyvää parisuhteelle? Millaisista asioista on tullut riitaa? Mikä on tuonut iloa ja yhdistänyt?

Kerro, kysy ja keskustele asiasta jutun kommenteissa! Kaleva tekee aiheesta jutun haastattelemalla parisuhdekurssien vertaisohjaajaparia.