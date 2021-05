Oulu

Pisteet karkasivat Tampereelle, kun AC Oulu kohtasi viime viikolla kotiavauksessa Ilveksen. Kuva: Jarmo Kontiainen

AC Oulun Veikkausliiga-taival on alkanut takkuisissa merkeissä. Kahdesta ottelusta on saaliina yhtä monta tappiota.

Seuraavan kerran oululaisjoukkue astelee pelinurmelle lauantaina Raatissa. Vastaan asettuu Seinäjoen Jalkapallokerho.

Pelialustasta menestys ei ainakaan jää kiinni. Raatin nurmi saatiin talven jäljiltä viime viikon liiga-avaukseen vähintäänkin yhtä hyvään kuntoon kuin Etelä-Suomen kentillä, stadionilta arvioidaan.

Kanveesi on toipunut ja kunnossa myös tulevana viikonloppuna, vaikka viime viikon takatalvi ei ollut omiaan sen tilaa parantamaan.

– Luonnonnurmen kunto riippuu aina keleistä, mutta kyllä se vähintäänkin pelattavassa kunnossa on, nimettömänä pysyttelevä stadionin pitkäaikainen työntekijä sanoo.

Suomen parhaita

AC Oulun stadionpäällikkö Tapio Salokannel kertoo jutelleensa vuosien varrella seurojen delegaattien ja erotuomareiden kanssa 150 ottelutapahtuman yhteydessä.

– Yhtä kertaa lukuun ottamatta on kehuttu, että Raatin kenttä on olosuhteisiin nähden loistavassa kunnossa. Sen on sanottu olevan yksi Suomen parhaiten hoidettuja kenttiä.

Salokannel kiittää tästä stadionin väen ammattitaitoa ja omistautumista.

– He ovat niin paneutuneita heppuja, että tulevat vaikka vapaapäivältä tai muuttavat työvuorojaan, että pelin alkaessa nurmikko on viimeisen päälle.

Se ainoa kerta, kun sanomista tuli, tapahtui vuonna 2012, kun CCR-legenda John Fogerty rokkasi Raatissa.

– Kentälle oli laitettu kumimatot. Ne painuivat, kun oli hirveät vesisateet ja painavilla trukeilla ajettiin päällä. Silloin kenttä oli huonossa kunnossa keskellä kesää.

Tältä Raatissa näytti helmikuussa. Kuva: Pekka Kallasaari

Yleisöä odotellessa

Vielä ensi viikonloppuna AC Oulu joutuu pärjäämään Raatissa ilman mylvivää kotiyleisömerta.

Nykyisillä koronarajoituksilla ottelutapahtumia ei ole mahdollista järjestää totutusti.

Tapio Salokannel kertoo, että epidemiatilanteen helpottaessa ja rajoitusten lieventyessä voitaisiin alkuvaiheessa toimia viime vuonna omaksutulla mallilla.

– Katsomo voidaan jakaa viidensadan hengen lohkoihin. Silloin saadaan todella hyvin 2 000 henkeä sopimaan.

Jos ja kun tämä mahdollistuu, on paljon tehtävää ennen kuin ottelu vihelletään yleisön edessä alkaneeksi.

– On hankittava myytävät tavarat ja henkilökunta, tiedotettava kausikorttilaisille, faneille ja yhteistyökumppaneille ja kaikki tämän tyyppiset asiat, Salokannel listaa.

Hän sanoo, että organisaatiolla on kuitenkin valmius järjestää ottelutapahtuma varsin tiiviillä aikataululla.

– Sanoisin, että ehkä pari kolme päivää se vaatii.

Osin tässä helpottaa viime vuoden kokemus koronaturvallisten tapahtumien järjestämisestä. Osin kyse on tekijäväestä.

– Niin pienellä porukalla tätä pyöritetään ja vapaaehtoisistakin jokseenkin kaikki on eläkkeellä, joten kynnys lähteä liikkeelle on melko matala, Tapio Salokannel kertoo.