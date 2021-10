Keroharjun 17 km mittainen retkeilyreitti kulkee keskellä Oulangan kansallispuiston suoaluetta. Harjua pitkin on hyvä kävellä niin pitkään kuin lunta ei ole liiaksi, mutta sen jälkeen on siirryttävä umpihankihiihtoon.

Koillismaan reittien suosiolla on hintansa. Pieni Karhunkierros ja Posion Riisitunturi ovat jo niin suosittuja, että moni välttelee niiden ruuhkia. Syyslomalla Juuman riippusilloille jonotti pahimmillaan kaksi sataa ihmistä ja Riisitunturin Riettaallakin kuljetaan välillä peräkanaa kuin ankanpojat.

Tilaa löytyy kuitenkin myös rauhaa kaipaaville ja Oulangan kansallispuiston Keroharjun reitti on näistä yksi, se on kuin vastakohta somen hittipoluille. Keroharjun erämaisella reitillä voi viettää päivän tai kaksi, yöpaikaksi sopii Kerojärven mainio hirsinen autiotupa, jonka erikoisuutena on myös sauna.