Kuusamolaisessa alakoulussa alkaa perjantaina (20.8.) keppari- eli keppihevoskerho. Kerhoa ohjaava opettaja odottaa noin 15 osallistujaa ja osallistujat puolestaan odottavat kerhon alkua. Siellä rakennetaan esteitä, tehdään keppihevosia itse suunnitelluista kaavoista ja tietenkin ratsastetaan keppareilla. Koulun pihalle on maalattu tuore kouluratsastusrata oikeine kirjaimineen.

Keppariharrastus on ollut kyseisessä koulussa pienen aktiiviporukan oma juttu jo useamman vuoden ajan. Tänä vuonna kerho on kuitenkin osa Harrastamisen Kuusamon malli -hanketta, joka taas on osa kansallista Harrastamisen Suomen malli -hanketta.