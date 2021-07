Kepa Salmirinne täyttää tänään torstaina 60 vuotta. – Olen elänyt omaa elämääni, en mietiskellyt sen enempää. Asioita ilmestyi eteen ja mentiin virran mukana. Ei nuorena miettinyt, paukutettiin vain menemään ja elämä toi eteen hauskoja asioita, Salmirinne sanoo. Kuva: Kaisa Vänskä

Ihmiseksi, joka on viettänyt merkittävän osan elämästään liikkeessä, keikkabussin kyydissä ja esiintymislavoilla, Keijo ”Kepa” Salmirinne on hätkähdyttävän rauhallinen ja läsnä oleva. Heavyrock-yhtye Zero Ninen solisti istuu lähes liikkumatta, katsoo silmiin ja vastaa kysymyksiin tyynesti.

– Koko aikuiselämän alku meni tien päällä. Laukut olivat pakattuna melkein koko ajan. Purin ne oikeastaan vasta, kun muutin takaisin Kuusamoon yhdeksän vuotta sitten.