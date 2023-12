Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2023 ylentänyt lippueamiraali Tuomas Antero Tiilikaisen kontra-amiraaliksi.

Tiilikainen on määrätty Merivoimien komentajaksi 1. tammikuuta 2024 lukien.

Tiilikainen toimii tällä hetkellä Pääesikunnan komentopäällikkönä.



Tiillikainen on tämän vuoden ainoa kenraalikunnan ylennetty.



Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Merivoimien esikuntapäällikkönä, Merisotakoulun johtajana sekä osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa.



Listasimme tähän juttuun myös kaikki muut itsenäisyyspäivän ylennetyt. Mukana on suuri joukko pohjoissuomalaisia henkilöitä.

Everstiksi:

Tomi Böhm (Ilmavoimien esikunta), Tuukka Elonheimo (Ilmavoimien esikunta), Aki-Mauri Huhtinen (Maanpuolustuskorkeakoulu), Niko Hölttä (Pääesikunta), Matti Sopanen (Järjestelmäkeskus), Jussi Viinamäki (Pääesikunta).