Kempeleläislähtöinen Toni Kamula lukee äänikirjoiksi Kalle Päätalon koko Iijoki-sarjan. Kolmen ja puolen vuoden urakka on nyt lähes puolivälissä. Kuva: Mauri Ratilainen

Kalle Päätalon Iijoki-sarjan romaaneja on kuunneltu lukuaikapalveluissa jo yli miljoona tuntia. Äänikirjojen lukija, kempeleläislähtöinen Toni Kamula on urakan puolivälissä. Hän on lukenut jo kymmenen kirjaa eli 6 500 sivua tekstiä.

– Miljoona on aina miljoona, Kamula kommentoi suurta suosiota.