Oulu

Sari Aallon suvussa on lukuisia menestyneitä taiteilijoita. Simo-isä on tunnettu taikuri. Saara-serkku puolestaan on kerryttänyt mainettaan laulajana. Kuva: Silja Aalto

Vatsastapuhuja Sari Aalto muistaa, kuinka hän jo 5-vuotiaana rakasti tehdä esityksiä Kempeleen-kodin olohuoneessa aina kun hänen vanhemmillaan tuli vieraita käymään.

Kun on lähtöisin taiteilijasuvusta, ei ole ihme, että päätyy lopulta itsekin esiintyjäksi.

– Olen syntynyt sellaiseen perheeseen ja ympäristöön, missä on aina tuettu sitä, että itseään voi toteuttaa laajasti, Aalto kiittelee.

Taikuri-isä Simo Aalto on ollut korvaamaton tuki myös nyt vanhempana ja erityisesti viimeisen 1,5 vuoden aikana, kun tapahtuma-ala on koronapandemian vuoksi kokenut kovia.

– On ihan supertärkeää, että isän kanssa on voinut jakaa niitä tuntoja, mitä on syntynyt siitä, että oman ammatin harjoittaminen estetään. Sitä ei olisi ikinä voinut uskoa. Olen aina ajatellut, että kun tekee työnsä hyvin, se riittää. Tämä aika on laittanut melko lujille.

Uudelle tasolle

Kun kokoontumisrajoitukset asetettiin maaliskuussa 2020, ja työ yhtäkkiä vain hävisi, Aalto päätti keskittyä sosiaaliseen mediaan.

– Some oli minulla jo silloin tosi vahva. Oli mukavaa, että sen tekemiseen vapautui enemmän aikaa, ja pystyin viemään sitä uudelle tasolle. Siitä on tullut itselleni tavallaan toinen hyvä työ.

Pandemian aikana Aallon TikTok-tilin seuraajamäärät ovat nelinkertaistuneet. Tällä hetkellä hänellä on sivustolla käsittämättömät 4,4 miljoonaa seuraajaa. Tämä on hänen mukaan seurausta monesta eri tekijästä.

– Olen itse voinut tehdä sinne parempaa sisältöä, mutta myös TikTokin suosio on noussut Suomessa. Kun ihmiset joutuivat lukittautumaan koteihinsa, heillä oli aikaa innostua uusista somealustoista.

Pelkästään suomalaisten TikTok-suosion kasvulla huima seuraajamäärä ei kuitenkaan selity. Aallon videoiden suurin katsojakunta tulee Yhdysvalloista.

Aalto ei silti itse haikaile ulkomaille.

– Rakastan omaa kotimaatani. Ei tee mieli lähteä pois. Onneksi someaikakausi mahdollistaa sen, että maailmanvalloitusta voi tehdä internetissä. On tosi siistiä, että olen löytänyt tavan tehdä somea, joka puhuttelee ihmisiä heidän kielestään ja kulttuuristaan riippumatta. Siitä olen todella innoissani.

Apuvoimia tarvitaan

Sari Aallolta voi helposti vierähtää kokonainen työpäivä yhden TikTok- ja Instagram-videon tekemiseen. Apuvoimiakin tarvitaan usein, jos hän tekee näyttävää videota.

– Videot tuovat itsellenikin paljon iloa. Jos lähden jotain juttua tekemään, teen sen täysillä – aina vain paremmin ja uudella tavalla.

Sari Aalto innostui vatsastapuhumisesta kahdeksan vuotta sitten nukketeatterin myötä. Kuva: Aku Häyrynen

Tällä hetkellä Aalto on siinä asemassa, että hän voi valita kaupallisista yhteistyöpyynnöistä sellaiset, jotka sopivat hänen omaan brändiinsä. Aalto pyrkii olemaan hyväntuulinen, omintakeinen ja hullutteleva.

– Ehkä yllättäminen ja ilahduttaminen ovat minulla keskiössä. Ja se, että videot ovat visuaalisesti näyttäviä.

6- ja 8-vuotiaiden lasten äitinä hänelle on myös tärkeää, että kaikki sisältö on lapsiystävällistä.

Aalto esiintyy livenä erittäin mielellään kouluissa ja päiväkodeissa, mutta häntä kysytään myös hyvin monenlaisiin tapahtumiin, muun muassa erilaisille markkinoille, festivaaleille, risteilyille, huvipuistoihin ja kauppakeskuksiin.

Tulevana lauantaina Aalto nähdään Tyrnävän perunamarkkinoilla. Vatsastapuhuja pääsee samalla kertaa myös sukuloimaan, sillä Kempeleessä asuvat yhä muun muassa hänen äitinsä, siskonsa ja isovanhempansa.

– Sydän on aina Kempeleessä. Se on aina minun tukikohtani, kun tulen pohjoiseen esiintymään. On ihanaa, kun voi mennä äidin lihapatojen ääreen.