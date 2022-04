Risto Jyrkkä on saanut kappaleistaan kehuja ihan tuntemattomiltakin. - Tarvitsen sinut -biisistä on tullut yllättävän paljon palautetta. Se on koskettanut ihmisiä. Uskon, että se koskettaminen lähtee nimenomaan siitä, että se kolahtaa omaan elämään jollakin tavalla, johonkin pisteeseen tai johonkin tapahtumaan, hän toteaa.

Kuva: Anssi Juntto