Hyvärisen perheessä autoja ruuvataan jo kolmannessa polvessa. Jarkko Hyvärisen (oik.) isä oli autonasentaja, poika seurasi isänsä jalanjälkiä ja myös Luka Hyväristä on puraissut rakennuskärpänen.

120. Niin monta autoa on kempeleläisellä Jarkko Hyvärisellä elämänsä aikana ollut.

– Kaikkia merkkejä on ollut, mutta ei Mercedestä. Ei ole, eikä tule. Velipoika sen sijaan on vannoutunut mersumies.

Sydämensä Hyvärinen on menettänyt saksalaisille autoille. Opel hänellä on ollut aina harrasteautona ja nytkin tontilla on neljä Opelia ja kaksi Volkswagenia.

Autoja Hyvärinen on harrastanut 25 vuotta. 15-vuotiaana hän lähti velipojan siivellä rappaamaan tämän autoja. Silloin touhu oli jo totisempaa.

– Nuorempana tein isän autolle koijuuksia. Isä ei aina tykännyt.

Hyvärisen isävainaa oli itseoppinut autonasentaja. Isä sanoikin, että toiset tekee, mitä osaa, minä teen, mitä pitää, muistelee Hyvärinen.

Ei Hyväriselläkään alan koulutusta ole.