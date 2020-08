Silja Myllymaa on asunut omillaan 1970-luvun omakotitalossa kaksi vuotta. Sinä aikana asunnon pinnat on remontoitu modernimmaksi. Kuva: Teija Soini

Silja Myllymaan, 24, kotia koristavat kauniit asiat ja ainutlaatuiset yksityiskohdat. Hän asuu opiskelijana omillaan 130-neliöisessä omakotitalossa Kempeleessä. Yksikerroksinen talo on rakennettu vuonna 1975 ja sieltä on uusittu lähes kaikki pinnat modernimmaksi sen kahden vuoden aikana, mitä Myllymaa on siellä asunut.

Kahden Pienirex-kanin lisäksi Myllymaalla on myös kaksi koiraa, venäjänbolonka ja länsigöötanmaanpystykorva, kaksi ankkaa, sekä nakuhiiri ja kotilo. Tästä kodista ei siis vilskettä puutu.