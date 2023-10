Mira Aholan, 29, vuosi on ollut intensiivinen, mutta toisaalta igmiisuna somessa tunnettu pohjoisen kasvatti ei hevillä hätkähdä. Hän on kokenut viime vuosien aikana ylä- ja alamäkiä ja tuntenut nahoissaan myös julkisuuden nurjan puolen.

Ahola on tänä vuonna suorastaan hukkunut mitaleihin. Eniten niitä on tullut kullan värissä. Kempeleestä lähteneen Aholan laji on body fitness, jossa hän on nyt myös oman pituusluokkansa Suomen mestari. Body fitness on laji, jossa lihasta vaaditaan enemmän kuin kevyemmässä bikini fitnessissä.

Päivätyö personal trainerina yhdistettynä omaan fitness-uraan dieetteineen voi välillä olla raskasta, mutta toisaalta ammattilaisuus helpottaa lankojen pitämistä käsissä.

– Olen personal trainerina työskentelynkin kautta oppinut huomaamaan sen, mitä keho tarvitsee.