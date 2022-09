Kempele

Remonttikatja Oy on kesäkuun alussa aloittanut yhden naisen kempeleläinen remonttiyritys.

– Teen kuivien tilojen remontointia sekä sisustussuunnittelua. Minulla on alalta kokemusta yli kymmenen vuoden ajalta. Lisäksi kauttani saa tarvittaessa myös kokeneen timpurin mukaan. Hänellä on puolestaan on yli 30 vuoden kokemus, kertoo tuore yrittäjä Katja Kivioja.