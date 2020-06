Koronakeväänä pianonvirittäjä Eero Koivistolla on jäänyt enemmän aikaa intohimoiselle harrastukselleen kitaroiden rakentamiselle. Viimeisen kuukauden aikana työn alla on ollut kaksi kitaraa. Normioloissa tahti on selvästi hitaampi.

Kuva: Anssi Juntto