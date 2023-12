Merikoskenkadun taukotuvassa Oulussa käy kova porina, kun bussikuskit ovat kokoontuneet tauolleen. Puhutaan töistä ja elämästä, hurttia huumoriakin viljellään. Jos vieruskaverilla sattuu olemaan huono päivä, kysytään, mikä mieltä painaa.

Ei olla vielä kunnolla edes aamupäivässä, mutta Veijo Saarikosken työpäivä on jo pitkällä. Hän on aloittanut päivänsä kello 5.20. Saarikoski on ajanut Koiviston Auton linjalla 21 aamun ja vaihtaa tauon jälkeen linjaan 3 suuntanaan Metsokangas.

Saarikoski tunnetaan hyväntuulisena bussikuskina, jolla on taipumus levittää hyvää mieltä myös ympärilleen.

– Veijo on kyllä semmoinen ilopilleri tauolla aina. Hänellä on oma meininki päällä, ja aina se piristää meitä muitakin, vahvistaa viereen istahtanut kollega Seppo Taskila.