Anniina Liedeksen työhuone omakotitalon toisessa kerroksessa toimii lastenvaateyrityksen toimistona ja varastona. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Anniina Liedes on untuvikko yrittäjänä. Viikko sitten Liedes polkaisi sananmukaisesti käyntiin lastenvaatteiden verkkokaupan ja tänään lauantaina tuore yrittäjä on ensimmäistä kertaa Oulussa järjestetyillä Kädentaitomessuilla tuuppaamassa jalkaansa lastenvaatemarkkinoiden leveän oven väliin.

Aamu on rauhallinen Liedesten kodissa Kempeleessä. Puoliso on töissä ja kaksi alle kouluikäistä lasta on päivähoidossa, joten äidillä on aikaa kipaista yläkerran vaatevarastona toimivaan huoneeseen aloittamaan työpäivä.