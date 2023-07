Kansainvälisen tason kilparatsastajia löytyy Suomesta vähän. Kempeleestä heitä kuitenkin löytyy jopa kolme. Kenttäratsastaja Tuisku Lamberg, (19), lännenratsastaja Eemil Porola (15) ja esteratsastaja Hugo Kogelnik (14) ovat ikäluokkiensa kirkkainta kärkeä.

Porola kulkee kisareissulla Euroopassa, mutta palaa kisojen välillä kotitallille Kempeleeseen.

– Kotona ratsastan nuoria hevosia, mutta kesällä tavoitteena on käydä muualla Euroopassa treenaamassa tämän hetkisten kärkiratsastajien kanssa. Mikäli hevoseni pysyy terveenä, niin tälle kaudelle on tarkoitus vielä lähteä kisaamaan syyskuussa Ruotsiin Scandinavian Futurity kisaan. Tulevaisuudessakin tavoite on kilpailla Euroopassa. Minulla oli jo tälle vuodelle EM-kisoihin paikka, mutta sinne ei ollut rahallisesti mahdollista lähteä kisaamaan, Porola kertoo.

Kogelnik puolestaan valmistautuu esteratsastuksen EM-kisoihin isänsä Friz Kogelnikin tallilla Itävallassa.

Lamberg taasen viettää kuluvaa kesää Englannissa valmentautumassa ja kilpailemassa kolmen hevosensa kanssa. Valmentajana on Iso-Britannian senioreiden maajoukkuevalmentaja Christopher Bartle, jonka ratsastuskeskuksellaan Yorkshiressa Lamberg asuu hevostensa kanssa.

– Tämän kauden tärkein tavoite on kerryttää kokemusta niin minulle itselleni kuin hevosillekin, sekä vakiinnuttaa kaikki hevoset kansainväliselle 2*-tasolle.