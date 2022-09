Alle kaksivuotiaita lapsia tulee Kempeleessä enenevissä määrin varhaiskasvatuksen palvelujen piiriin. Kuva: Riina Koskikero

Lisäresurssin tarve Kempeleen varhaiskasvatuksessa on suuri. Arvion mukaan ensi vuoden alussa pitäisi perustaa kolme uutta päiväkotiryhmää, sillä järjestelyn piirissä on noin 40 varhaiskasvatushakemusta. Suurin osa paikkaa hakevista lapsista on alle kaksivuotiaita.

Päivähoitoikäisen lapsen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan kunnalle keskimäärin noin 12 000 euroa vuodessa. Jotta kustannukset pysyisivät kurissa, kunnassa pohditaan kotihoidontuen Kempele-lisän merkittävää nostoa. Tällä hetkellä Kelan kautta haettava ja kunnan maksama tuki on perhettä kohden 73 euroa kuukaudessa. Palveluvaliokunnassa on käsitelty lisän nostamista esimerkiksi 500 euroon. Lisä maksetaan, jos vanhempi jää kotiin hoitamaan alle kaksivuotiasta lasta.