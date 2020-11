Kempeleessä Hovila Palvelukodin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä on tapahtunut joukkoaltistuminen.

Kunnan terveysjohtajan Jouko Koskelan mukaan altistuminen tapahtui maanantaina oireettoman henkilön kautta. Tieto altistumisesta saatiin torstaiaamuna, ja toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi.

Yksikön asukkaat sekä henkilökunta on tänään koronatestattu. Kaikki mahdolliset altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin.

Altistuneissa on henkilökuntaa ja asukkaita, eikä esimerkiksi omaisia. Kellään altistuneista ei ole esiintynyt koronan oireita.

– Oysin infektioiden tartuntayksikön ohjeiden mukaan on siirrytty tehostettuihin varotoimiin, jotta voitaisiin rajoittaa jatkoaltistumisia ja sairastumisia, Koskela kertoo.