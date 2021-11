Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Roikola Kempeleen Tuohinonkujan pohjavesiasemalla. Kuva: Arkisto/Pekka Peura

Kun pari vuotta sitten vettä käytettiin Kempeleessä keskimäärin 2 350 kuutiota päivässä, on arvio vuoden 2050 kulutuksen päiväkeskiarvosta 4 550 kuutiota. Tuolloin kunnassa arvellaan olevan noin 26 000 asukasta ja yritysalueet ovat nykyistä suuremmat. Arvio tuon ajan maksimikulutuksesta on 6 300 kuutiota. Se on sata kuutiota enemmän kuin kunnan alueella olevat ottamot voivat enintään nyt vettä toimittaa.

Kempeleen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Roikola muistuttaa vesilaitoksen pysyvän hyvin kunnan kasvussa mukana, mutta lisäkapasiteettia tarvitaan – eikä 30 vuoden päähän ulottuva väestötavoite hänen mukaansa ole epärealistinen. Uusi vedenottamo korottaisi kriisivalmiuttakin. Jo kuusi vuotta sitten yhtiö tutki mahdollisuutta hyödyntää Luonungin vesilähdettä, josta saataisiin 4 000 kuutiota päivässä. Vesi käsiteltäisiin edelleen Tuohinossa, jonne rakennettaisiin kokonaan uusi vesilaitos mahdollisesti vuosina 2023–2025.¨