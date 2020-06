KeKi:n jokerin Tiia Valtasen ruuti oli märkää sarja-avauksessa. Kuva: Jarmo Kontiainen/Arkisto

Kempeleen Kiri aloitti kauden naisten Superpesiksessä pirteästi, kun se nappasi avausjakson viime kauden pronssijoukkue Lapuan Virkiältä.

Sarjan suosikkeihin lukeutuva Lapua otti pelin haltuunsa toisella jaksolla ja vei voiton supervuoroparissa 2–1 (1–2, 3–0, 3–0)

– Viime kesänä me ei otettu yhtään pistettä Lapualta vieraspeleissä. Se asia on ainakin parannettu heti kauden kärkeen, Kirin pelinjohtaja Mika Takalahti iloitsi.

Kirin takatilanne oli kuin tilkitty ensimmäiset viisi ulkovuoroa, kun kempeleläiset torjuivat tusinan verran virkiäläisten kotiutusyrityksiä. Jaksopisteen Kirille varmistivat Sanni Syrjälän ja Inka Ronkaisen vapaat lyönnit kakkosjatkeelle.

– Muuten kotiuttamisen laatu oli heikkoa, kun tyhjeni kenttää ja sen sellaista, mikä söi sisäpelissä jatkuvuutta. Tilanteita oli kuitenkin ihan kohtuullinen määrä, Takalahti pohti.

Toisella jaksolla Kiri luovutti omilla räpylävirheillään pelin hallinnan kotijoukkueelle, minkä Lapua myös piti ottelun loppuun saakka. Supervuoroparissa Virkiän kolme lyötyä juoksua jätti vieraat kylmäksi.

– Täyteen pistepottiin ulkopelin olisi pitänyt pysyä hyvänä koko pelin ajan. Kun Lapua pääsee myllyttämään tilanteita, niin kyllä ne juoksujakin tekee. Joukkueessa on useampi tulivoimainen pelaaja, jotka lyövät kotiin vähän hitaampiakin etenijöitä, Takalahti sanoo.

Tänä kesänä sarjajärjestelmä poikkeaa totutusta, kun sarjan 12 joukkuetta on jaettu neljään maantieteelliseen lohkoon. Kirille tutuksi tulevat Etelä-Pohjanmaan joukkueet Lapua ja Seinäjoki, jotka Kiri kohtaa jopa neljä kertaa runkosarjan aikana. Puolestaan Hyvinkäätä, Lappeenrantaa ja Mansea Kiri ei kohtaa runkosarjassa.

Kirin tavoitteena on mitali. Kempeleläisjoukkuetta vahvistavat Linnea Laatikainen, Senni Korhonen, Linda Viita ja Iida Takalahti.

– Sijat 5–8, mihin meidät on arvioitu, eivät motivoi. Miksi niitä sijoja lähteä tavoittelemaan? Meillä on paljon nuoria pelaajia, jotka ovat tottuneet voittamaan juniori-ikäluokissa, ja he haluavat voittaa täälläkin, Takalahti sanoo.

Kirin viime kauden joukkueesta puuttuvat Neea Mikkola, Sara-Ella Kemppainen, Jutta Myllyniemi ja Henna Tähtilä.