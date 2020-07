Kempeleen Kiri oli vaikeuksissa pelin alussa Sarkkirannassa, mutta lopulta joukkue pääsi tuulettamaan voittoa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kempeleen Kirin naiset pelaavat myötätuulessa. Kiri on kivunnut lyhyessä ajassa kolme sijaa ylöspäin seitsemänneksi naisten Superpesiksessä. Voittoisan viikonlopun jatkeena Kiri kaatoi kotikentällään Siilinjärven Pesiksen supervuoroparin jälkeen 2–1 (4–9, 2–1, 1–0).

– Avausjaksolla ulkopeli hieman takkusi, kun ei saatu paikoista paloja, mikä näkyi taululla. Toinen jakso oli jo erilaista, kolme juoksua Kirille lyönyt Annika Linna tiivisti parituntisen pelin sarjanousijaa vastaan.

Kotijoukkue aloitti ottelun terävästi, kun jokerit Tiia Valtanen ja Linna löivät lähes identtiset kotiutukset ajotilanteissa. SiiPe kuitenkin karkasi omille teilleen, kun ajotilanteessa Hanni-Mari Vainikaisen lyönti kimpoili kolmen räpylän kautta takakentän läpi. Vieraat tekivät yhden vuoron aikana peräti seitsemän juoksua, joista kaksi syntyi harhaheitolla.

– Oli siellä vastustajalla hyviäkin lyöntejä seassa, Kirin pelinjohtaja Jarkko Kokko muistutti.

Kirin kohentunut ulkopeli sekä Linnan ja Julia Kekäläisen onnistuneet kotiutukset veivät ottelun supervuoropariin, missä lukkari Kekäläisen tekemä kärpänen lamaannutti vastustajan hyvin alkaneen hyökkäyksen. Voittojuoksu syntyi Valtasen säilytyslyönnillä polttolinjaan.

Vieraiden parhaimmistoa oli 20-vuotias lukkari Emmi Hannuniemi.

– Hyvin lähti peli käyntiin, mutta ei riittänyt loppuun saakka. Tasainen peli, Hannuniemi arvioi.

Tyrnävän Tempauksen kasvatti pelaa ensimmäistä kauttaan naisten Superpesiksessä. Hannuniemi harjoitteli toissa talvena Kirin joukkueessa.

– Mukava on pelata superissa. Tähän on tähdätty. Tänään kyllä jännitti aamusta asti. Täällä on tuttu kenttä ja tuttuja vastustajia, Hannuniemi sanoi pelin jälkeen.

Kiri on pelannut tusinan pelejä, joista saaliina on 13 pistettä. Joukkueella on edessään kymmenen päivän tauko peleistä.

– Ihan on tervetullut tauko. Nyt on pesistä pelattu. Tauolla ehtii tehdä omatoimista harjoittelua, fysiikkaa ja lajia, Kokko suunnitteli.