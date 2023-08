Sunnuntaina Sarkkirannassa tehtiin pesäpallohistoriaa, kun Kempeleen Kirin kulttipelaaja Juhani Ojala ratkaisi äärimmäisen jännittävän puolivälieräsarjan Joensuun Mailaa vastaan.

Miesten Superpesiksen välierät Sotkamon Jymyä vastaan alkavat jo keskiviikkona, mutta maanantaina pelaajien oli järkevintä lepuuttaa kroppaa ja ajatuksiaan kaukana pesäpallokentältä.

Kapteeni Tuomas Jussilan päivä kului tuoreen työnantajansa LähiTapiolan palveluksessa. Illalla oli aikaa viedä Eemil, 4, ja Siiri, 6, kodin lähellä sijaitsevaan Ojakankaan leikkipuistoon.

– Tänään ei ole pesäpalloa. Tänään on huoltopäivä: hierontaa, lepoa ja ravintoa koneeseen, ja tiistaina takaisin sorvin ääreen.

Tiivistahtisen runkosarjan ja pudotuspelien välissä ei ollut paljoa lepoaikaa. Seitsemän puolivälieräänsä KeKi pelasi kahdentoista päivän sisään, ja keskiviikkona kempeleläisjoukkueen pitäisi olla täydessä välieräiskussa Sotkamon Jymyä vastaan.

Matkustelut mukaan lukien joukkue on antanut paljon, mutta joko se on antanut kaikkensa? Onko KeKi valmis pelaamaan Hiukan stadionilla, kun Jussila ja Jymy-kapteeni Aapo Komulainen asettautuvat peliä edeltävään hutunkeittoon?

– Sehän on ruhtinaallinen huili, kun on kaksi päivää lepoa! KeKi on ihan varmasti valmis keskiviikkona.