Kempeleen Kiri on pelannut naisten Superpesiksessä yhtäjaksoisesti kaudesta 2012 lähtien. Se itsessään on jo saavutus, kun katsoo pohjoispohjalaisen pesäpallon lähihistoriaan, mutta pääsarjataipaleesta on jäänyt valju maku.

Ainoastaan kausilla 2014 ja 2017 KeKi on edennyt puolivälieristä eteenpäin.