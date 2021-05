Kempele

Sarkkirannan uusi rata on pian valmis. Frisbeeseuran puheenjohtaja Ari Korpela (oikealla) ja seura-aktiivi Tero Hyvönen toivovat lisää ratoja Oulun seudulle, sillä harrastajien määrä kasvaa kaiken aikaa. He unelmoivat, että jossain vaiheessa Linnakankaalla voisi toimia frisbeegolfkeskus. Kuva: Sauli Pahkasalo

Hyvä tulee. Kempeleen Frisbeeseuran puheenjohtaja Ari Korpela ja seura-aktiivi Tero Hyvönen tekevät kuivaharjoituksia Sarkkirannan pian valmistuvalla frisbeegolfradalla. 12-väyläiseltä radalta puuttuvat enää korit ja väyläopasteet. Seura on ahkeroinut ratatalkoissa, ja esimerkiksi heittopaikat on tehty kierrätysmateriaalista. Korien hankinnasta on vastannut kunta.

– Kahden viikon sisällä on valmista, kaksikko kiteyttää.