Kempeleen kunta on saanut valmiiksi suunnitelman suositun Ouluntullin kalliomontun uimapaikan pohjan siivoamisesta.

Sukellusharrastajat havaitsivat aiemmin montun pohjalla suuret määrät osin uimareille ja hyppääjille vaarallistakin romua.

– Kunnalla on tässä vastuuta, koska Kalliomonttu on virallinen uimaranta. Kyse on myös mielikuva-asiasta. On inhottava ajatus että uidaan paikassa joka on täynnä romua, kunnanjohtaja Tuomas Lohi totesi aiemmin.

Pohja siivotaan avovesikaudella viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Työ hoidetaan Oulun Urheilusukeltajat ry:n kanssa, jotka ovat kartoittaneet ja kuvanneet pohjan romutilannetta.

Taktiikkana on, että sukeltajat niputtavat pohjassa olevat polkupyörät, metalliaidan kappaleet, autonvanteet ja muut isommat metalliesineet kasoiksi. Ne nostetaan kuorma-auton nosturilla myöhemmin pois vedestä.

– Siivoustyöllä pyritään parantamaan pohjan turvallisuutta erityisesti hyppypaikkojen sekä näiden välittömän läheisyyden osalta. Metalliromun niputtaminen veden alla tehdään toukokuun loppuun mennessä, kunta tiedottaa.

Romu nostamisen ajaksi paikalle tulee myös poliisi. Virkavallan tehtävä on varmistaa haltuun otettava materiaali jatkoselvitystä varten.