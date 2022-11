Kempeleestä löytyy elinvoimaa. Kuva on Köykkyrin retkeilyreittien avajaisista elokuussa 2022. Kuva: Tiina Wallin

Kempeleen kunta on noussut kymmenen Suomen elinvoimaisemman kunnan joukkoon. Kempele on kahdeksanneksi elinvoimaisin kunta. Oulu on vertailussa sijalla 18 muun muassa Helsingin ja Tampereen jälkeen. Tämä selviää suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP:n Alueiden tutkimuksesta.

Toista kertaa Suomessa tehty tutkimus mittaa kuntien, maakuntien ja suurten kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta ja kykyä sopeutua tulevaisuuteen.

Seitsemästä seudusta kaksi nousee tutkimuksen mukaan ylitse muiden. Helsingin seutu on ylivoimaisen laaja kuntien klusteri, joka säteilee elinvoimaa myös ympäristöönsä. Sen 14 kunnan keskinäiset erot ovat vertailun pienimmät. Väestöltään huomattavasti pienempi Tampereen seutu on lähes tasoissa. 15 elinvoimaisimmasta kunnasta 10 sijaitsee näillä kyseisellä seudulla. Kärjessä ovat Pirkanmaan kunnat Pirkkala ja Lempäälä.

Alueiden elinvoimaisuutta on tutkimuksessa arvioitu 19 indikaattorilla, joiden mukaan kunnat on pisteytetty järjestykseen. Elinvoimaindeksi koostuu tuottavuudesta, inhimillisestä pääomasta ja valmiudesta vihreään rakennemuutokseen.

Menestyneitä yritystoiminnan alueita ovat Helsingin seudun ja Tampereen ohella esimerkiksi Pohjanmaan rannikko ja Tornio.

Pohjois-Suomen elinvoiman kasvua tuo etenkin matkailu- ja kaivosala. Maaseutumaisten matkailukuntien ryhmässä nousivat esiin tänä vuonna erityisesti Kittilä, Sotkamo, Sodankylä ja Muonio. Rovaniemi putosi kuitenkin sijalta 18 sijalle 51.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vihreää rakennemuutosta, jota kuvaavat päästöjen väheneminen, kiertotalouden työpaikat ja sähköautojen yleistyminen. Tuulivoimakunnat Pyhäjoki, Simo ja Ii keräävät suhteellisesti eniten päästövähenemää.

Helsingin seudulla on Suomen kattavin ja käytetyin kaupunkipyörien järjestelmä, mutta vastaavasti Oulu on talvipyöräilyn ykkönen koko maailmassa.