Kemin edustalla Veitsiluodon eteläpuolella etsitään parhaillaan mahdollisesti veden varaan joutunutta ihmistä tai ihmisiä. Etsinnöissä on mukana Virpiniemen partio. Myös Rajavartiolaitoksen helikopteri on hälytetty etsintöihin Rovaniemeltä.

Merivartiosto kertoi torstaiaamuna Twitterissä, että Kemissä Veitsiluodon eteläpuolella on käynnistetty etsinnät pienen perämoottoriveneen ajelehdittua rantaan. Merivartioston mukaan veneessä on merkkejä siitä, että sillä on oltu liikenteessä. Veneen keulaköysi ei ollut katkennut, vaan se oli kokonaan veneen sisäpuolella.

Merivartiostosta kerrotaan, että ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi.

– On myös mahdollista, että vene on päässyt irti kovan puuskittaisen tuulen takia.

Uutista päivitetty kello 11.27: Lisätty tiedot muun muassa tarkemmasta etsintäpaikasta.