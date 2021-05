Poliisin tietoon on tullut viime päiviltä, että alaikäiset ovat räjäytelleet pullopommeja Kemissä Tammisen montuilla.

Alaikäiset ovat oppineet tekemään viritelmiä netissä. Poliisin mukaan ilmiö on vaarallinen ja räjähdys voi olla joskus isompi, mitä pullopommin virittelijä on osannut odottaa. Lisäksi siinä syyllistyy räjähderikokseen. Mikäli vanhemmat kuulevat tällaisista suunnitelmista, niin asian vakavuus on syytä ottaa puheeksi.