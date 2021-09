Keminmaan koulujen tartuntaketjussa on ilmennyt viisi uutta koronatapausta. Keminmaan Keskuskoululta ja Pölhön koululta alkaneessa tartuntaketjussa on nyt kokonaisuudessaan todettu 25 tartuntaa ja altistuneita henkilöitä on 336.

Keminmaan johtava ylilääkäri Pertti Sakaranaho on tilanteesta huolissaan.