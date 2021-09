Kemi

Täydellä sydämellä tekeminen on vt. teatterinjohtaja Petri Jäärnin mukaan yksi Kemin kaupunginteatterin tavaramerkeistä. – Koronapandemia ei ole ollut meille se haastavin, vaan tilakysymys, hän sanoo. Kuva: Taina Nuutinen-Kallio/ arkisto

Kemin kaupunginteatterilla on huutava tilapula. Teatterin väistötila Kemin Pirtti on kattovaurion takia käyttökiellossa. Teatterin päänäyttämönä toimii tällä hetkellä Tullimakasiini, jossa on 59 katsojapaikkaa, mikäli koronarajoituksia ei olisi.

– Teatterin tilanne on erittäin haastava. Meillä on akuutti tilapula, Kemin kaupunginteatterin vt. teatterinjohtaja Petri Jäärni sanoo.